Napoli, si torna al lavoro: giovedì la ripresa degli allenamenti

Dopo la roboante vittoria per 4 a 0 inflitta al Torino domenica scorsa, il Napoli torna ad allenarsi. Il mese d’aprile, sarà un mese fondamentale per gli azzurri, poiché ci sarà il triplo confronto con il Milan. Il primo match, valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A, si giocherà il 2 aprile al Maradona. Proprio per questo, il club partenopeo deve tornare ad allenarsi per preparare la sfida che lo avvicinerebbe ulteriormente allo scudetto.

Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha ufficializzato la data della ripresa degli allenamenti: giovedì 23 marzo. Gli azzurri quindi cominceranno a preparare la partita con il Milan all’SSCN Konami Training Center già da domani.