Gentili: “Ero scettico, ma è diventato fortissimo: è il capitano del futuro del Napoli”

Il giornalista RAI Bruno Gentili è intervenuto a Radio KissKiss Napoli per parlare della partita tra Italia ed Inghilterra che si giocherà al Maradona.

Di seguito quanto ha dichiarato: “La Nazionale ha scelto il momento giusto per giocare in città. Retegui farà il suo esordio proprio nello stadio dell’idolo degli argentini, il grande Diego Armando Maradona. Sarà la prima partita per difendere il titolo europeo vinto nel 2021, un match molto importante quello che si giocherà a Napoli. C’è molto entusiasmo da parte di tutta la città, è importante”.

Gentili poi si è soffermato su un giocatore del Napoli: “Lasciatemi dire una cosa su Giovanni Di Lorenzo, ero scettico all’inizio su questo ragazzo, come tanti addetti ai lavori, ma è diventato fortissimo. Non era affatto semplice consacrarsi con la maglia dei partenopei, invece è diventato un titolare della Nazionale, basti pensare che dietro ha Darmian, che non lo scalza. Il Napoli ha trovato il capitano del futuro. Un calciatore con una leadership innata, è veramente forte”.

Il giornalista infine ha concluso: “Devo dire che rappresenta il presente ed il futuro del Napoli, un calciatore di livello europeo, forte, forte, su quella fascia è titolare inamovibile. Sono contento della sua esplosione”.