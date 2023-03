A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Daniele Daino, ex calciatore di Napoli e Milan:

“I quarti di finale di Champions League? Dopo il mio unico anno a Napoli Ferlaino voleva riscattarmi, ma Berlusconi disse di no. Mi sono trovato veramente bene a Napoli. Nel sorteggio è uscito il Milan, è una partita importante e di ricordi, ma io non volevo andasse così per alzare l’asticella. Il Milan che stiamo vedendo oggi è discontinuo e in tante partite ha tanti problemi. Dubito che nelle partite di Champions League possa scendere con quella testa e sarà una partita difficile per il Napoli. Tra le due italiane la squadra più difficile da affrontare è proprio il Milan. In campionato contro il Napoli fece la partita più bella della stagione e perse mettendo sotto gli azzurri.Il discorso della storia? Il fatto che l’allenatore abbia esperienza in Europa è fondamentale. Spalletti ha fatto crescere tantissimo il Napoli sia in campionato che a livello europeo, è una squadra completa. Ogni interprete sta facendo qualcosa di speciale in ogni ruolo. La grande vittoria di Spalletti allenatore sono i messaggi che lui lancia e che sono stati recepiti dai giocatori, ovvero quello che giocano per il popolo napoletano e hanno una grande responsabilità. Non c’è un giocatore del Napoli che non abbia fame, hanno tutti la stessa volontà di fare bene. Ha sempre energie e non è mai stanco. Se pensate che Osimhen giochi in quella maniera lì è qualcosa di speciale.Di Osimhen è bello anche il gesto che fa con Kvaratskhelia in Champions League e gli alza la testa dopo il rigore sbagliato. Quando un giocatore fa così, l’allenatore ha già vinto. Un allenatore quando arriva a coinvolgere così tanti giocatori e renderli consapevoli ha già vinto. Se il Napoli continua a scendere in campo in quella maniera lì non c’è avversario che tenga. Il Napoli ha quella concentrazione e voglia di giocare che fa sì sia complicato giocarci contro. È andato via uno dei migliori centrali al mondo, Koulibaly, ma questo Kim supera le prestazioni di Koulibaly alla stragrande”.