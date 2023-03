Repubblica – ADL pronto a tutto per trattenere Kvaratskhelia: i dettagli!

Khvicha Kvaratskhelia è un vero fuoriclasse e lo ha dimostrato in questa sua prima stagione a Napoli. Il suo impatto è stato straordinario, nonostante non fosse abituato ai ritmi della Serie A. É diventato un guilty pleasure di molte squadre. Ma Aurelio De Laurentiis è pronto a prolungaergli il contratto per trattenerlo.

“Kvaratskhelia show. La sua esplosione non è passata inosservata. Il talento georgiano piace a diverse società. In estate ci sarà la fila fuori alla porta di Aurelio De Laurentiis, che però sicuramente si terrà stretto almeno per un altro po’ il nuovo fenomeno georgiano che ha firmato un contratto fino al 2027 e che guadagna poco più di 1 milione. Per il momento. Perché l’intenzione è prolungare riconoscendogli meriti economici e dunque un aumento”. Riporta La Repubblica, oggi in edicola.