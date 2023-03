CdM – Napoli primatista in Europa per un particolare aspetto. I dettagli

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto su un particolare aspetto riguardante il Napoli. Secondo il quotidiano la macchina da gol azzurra di Spalletti ha il miglior attacco del campionato, con 64 reti in 27 giornate (media 2,3 per partita) e ben 17 gol in più dell’Inter. Osimhen è l’artefice di questo attacco prolifico che, con il poker segnato contro il Toro, ha stabilito un altro record. Infatti il differenziale tra fatti e subiti è di 48 reti, il migliore nei maggiori campionati europei. Kvaratskhelia ha segnato 14 gol e fornito 16 assist in 30 partite, invece di 9 reti e 18 assist nelle 73 gare con il Rubin Kazan. Con il Toro, Kvara è andato in doppia doppia anche nella Serie A con 12 reti e 10 assist. Gli azzurri hanno la migliore difesa del campionato con solo 16 gol subiti. Nelle ultime undici partite di campionato e Champions League il Napoli ha incassato solo due reti, quelle di El Shaarawy e Vecino