Graziani: “Osimhen non lo capisco. La 10? A Maradona non dispiacerebbe”

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex centravanti di Torino, Fiorentina, Roma e Udinese ha parlato di Osimhen. Sul nigeriano ha detto: “Non capisco certi atteggiamenti di Osimhen che si arrabbia perché non segna. L’importante è che c’è chi segni al posto suo. Bisogna avere sempre l’affetto e il rispetto dei compagni che è la cosa che conta veramente. Victor deve essere contento di quello che sta facendo anche quando non segna”.

Poi, interviene sul dibattito della maglia numero 10: “Sono convinto che a Maradona non darebbe fastidio che qualcuno indossi la 10. Sarebbe contento che qualcun altro la indossasse in quello stadio. Quando le ritirano non mi dispiace, ma a volte penso che indossarle possa essere il sogno di tanti bambini”.