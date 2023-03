Casini: “Offerta Serie A per Sky? Ecco come stanno le cose”

Il presidente della Serie A Lorenzo Casini ha risposto ad alcune domande alla fine dell’assemblea della Lega Serie A tenutasi questo pomeriggio a Milano. In particolare, il presidente ha commentato l’indiscrezione di La Stampa secondo il quale la Lega vorrebbe acquistare Sky Italia: “Al momento non c’è nulla di concreto, forse è desiderata di qualcuno. È chiaro che se si sa analizzano anche le discussioni del passato, alcune pure attuali, come l’ipotesi del Canale della Lega Serie A che si produce tutto da sola, l’acquisizione potrebbe essere in questo quadro. Ne avete parlato? Solo che era uscita questa notizia e che non c’era nulla di concreto“.