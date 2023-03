La temperatura sale a +18, il Napoli vince e si avvicina alla grande festa

Dopo lo stop della scorsa settimana contro la Lazio, il Napoli di Luciano Spalletti è tornato a collezionare punti in Serie A. Ha vinto e ha mostrato una buona prestazione contro un’Atalanta anche lei propositiva a tratti.



La partita è stata decisa dalle schermaglie fisiche: l’Atalanta ha tentato più volte un contropiede, ma Kim era sempre pronto ad interromperlo, annullando completamente Hojlund e opponendosi a Duvan Zapata. Un problema muscolare lo costringe ad uscire dal campo, lo stesso polpaccio che gli ha dato fastidio durante i Mondiali in Qatar nel novembre scorso. Una preziosa giocata di Kvaratshkelia, la frustrazione di Osimhen per non aver segnato e un colpo di testa da parte di Rrhamani hanno regalato i 3 punti. La pressione costante, l’aggressività sul 2-0 per recuperare palla e l’eccellente prestazione del debuttante Gollini dimostrano che è un professionista preparato ed affidabile.



Spalletti ha espresso la sua grande stima nei confronti dei protagonisti di questa straordinaria stagione con le seguenti parole: “Kim è il miglior centrale del mondo”, “Se giri le spalle a Kvara, sei morto”. Ora è tutto o niente per lo scudetto, una vittoria sarebbe come un miracolo e i supporters partenopei sono pronti a tributare la loro fiducia a Diego Armando Maradona con un murales in Piazza dei Miracoli. Le speranze del Napoli si rafforzano dopo la clamorosa sconfitta dell’Inter a La Spezia e il pareggio della Lazio a Bologna.

Mercoledì la Champions ha in programma una partita speciale per il Napoli, che vuole raggiungere un quarto di finale mai raggiunto prima nella storia con lo spirito e l’agonismo dimostrato finora.