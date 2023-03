ULTIM’ORA – Svelate le condizioni di Meret!

Il portiere Alex Meret, non partito titolare nella sfida di ieri contro l’Atalanta per un problema nel riscaldamento, si è sottoposto, questa mattina, ad accertamenti strumentali presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Fortunatamente per Luciano Spalletti e tifosi, gli esami hanno dato esito negativo.

Per Hirving Lozano, ancora lavoro personalizzato ma ha svolto anche una parte di allenamento in gruppo.

Ancora e solo lavoro personalizzato per Giacomo Raspadori sempre per il problema alla coscia.