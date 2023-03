Impallomeni: “La partita contro l’Atalanta sarà molto aperta, una partita trappola per il Napoli”

L’ex calciatore e attualmente giornalista Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di Maracanà, programma radiofonico in onda su Tmw. Il giornalista ha parlato della sfida di domani tra Napoli ed Atalanta, che considera una gara trappola per gli azzurri. Queste le sue parole: “La sfida con l’Atalanta sarà una partita aperta, ma una partita trappola per il Napoli, anche se Spalletti sa chi affronta. Ora si vedrà la reazione dopo un ko. Ha un vantaggio enorme, se ne perde un’altra non hai poi un calendario agevole, e io non mi fiderei di quest’Atalanta”.