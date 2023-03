Castellini: “Ho allenato Meret, era molto timido e aveva quasi paura di parlare, ecco quando si è sbloccato”

Luciano Castellini, ex portiere del Napoli e preparatore dei portieri ha parlato ai microfoni del programma Legends, in onda su Canale 8. L’ex estremo difensore azzurro ha parlato di Alex Meret, che ha allenato, e ha parlato di un ragazzo molto timido e che quasi aveva paura di parlare. Queste le sue parole: “Ho allenato Meret così come fatto con Taglialatela e Di Fusco, aveva quasi paura a parlare e ad esprimersi. Non è facile fare il portiere a Napoli, ti devono battezzare. Non è giusto avere un’alternativa, bisogna sempre che ci sia un titolare ed una riserva. La concorrenza a Napoli fa solo danni, infatti Meret è migliorato quando è stato sicuro del posto”.