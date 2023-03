Spalletti compie gli anni, la promessa della squadra al tecnico toscano

Ieri Luciano Spalletti ha festeggiato il suo compleanno. Il tecnico toscano ha trascorso la giornata insieme alla sua squadra, allenandola a Castel Volturno in vista del big match di sabato (ore 18, stadio Maradona) contro l’Atalanta.

“Come regalo vorrei vivere tante altre immagini come questa (foto squadra in festa sotto la curva). Grazie alla città, a tutti i tifosi e a tutti i miei ragazzi. Forza Napoli Sempre!”. Questo il messaggio lanciato via social dall’allenatore, ripagato con tante risposte d’affetto da parte del popolo partenopeo e non solo.

La squadra, infatti, ha tenuto a fare un regalo a Spalletti, anzi una promessa: portare a casa la vittoria contro i nerazzurri di Gasperini.