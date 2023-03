Riccardo Cucchi, storico radiocronista della Rai per la trasmissione “Tutto il calcio minuto per minuto“, ha parlato del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Cucchi, da tifoso laziale, ha gioito per la vittoria di mister Sarri, che ha dato i 3 punti alla sua squadra del cuore, ma ha esaltato il cammino del Napoli e ha fatto il punto su un giocatore.

Cucchi è innamorato di Kvara, tanto che in un vecchio tweet aveva definito un rimpianto il fatto di non poterlo commentare, e oggi, a proposito degli elogi di Osimhen, ha commentato così:

“Kvara è un giocatore da Pallone d’oro, può arrivare ad altissimi livelli, può fare la differenza. Ma, deve crescere, maturare, anche se si dimostra incredibilmente forte per l’età che ha: gli voglio solo dare un suggerimento. Non si dimentichi chi è, da dove viene, la cattiveria che ha nel saltare tutti, la sfrontatezza di superare i terzini, per cui non disperda queste caratteristiche”.