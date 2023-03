ADL pronto per il riscatto! L’azzurro ha convinto il presidente

Secondo quanto riportato da IlMattino, l’attaccante azzurro ha convinto il presidente Aurelio de Laurentiis di riscattarlo e quindi di riaverlo al Napoli anche per la prossima stagione. Si tratta di Giovanni Simeone, prelevato attraverso un prestito con diritto di riscatto dall’Hellas Verona questa estate. Nonostante il poco minutaggio, complice sopratutto il rendimento stratosferico del nigeriano Osimhen, il Cholito si è sempre fatto trovare pronto. Ben 3 gol decisivi in campionato contro Milan, Roma e Cremonese oltre i 4 realizzati in Champions League, tra cui quello al Liverpool, per lui in questa stagione.

Simeone è anche in cima alla classifica di scoring frequency in minutes, ovvero il rapporto tra gol siglati e minuti giocati, nel nostro campionato. La media è uno ogni 71 minuti, davanti al compagno di reparto Osimhen il quale è fermo ad uno ogni 93.