Il Messaggero – Sarri alla squadra: “Andiamo lì con la faccia di c…, non saremo vittima sacrificale”

Sono trascorsi quasi 5 anni dalla stagione 2017/2018, quando il Napoli sfiorò lo scudetto con Sarri in panchina. Il tecnico ha sfidato gli azzurri molte volte da allora, sulle panchine di Juve e Lazio. Proprio con i biancocelesti, domani al Maradona il tecnico di Figline Valdarno ritrova la sua ex squadra per disturbarla mentre corre veloce verso il titolo di Campione d’Italia.

Se anche il Napoli ha smaltito il ricordo, anche Sarri ha fatto ugualmente caricando la sua squadra. Secondo quanto riportato dal Messaggero il tecnico ha fatto un discorso davvero singolare. “Non saremo la vittima sacrificale – ha detto – andiamo lì con la faccia di c…! Ci possono stare gli errori, si può anche perdere, ma dobbiamo credere alla vittoria sino in fondo”.