Gazzetta – Verso Napoli-Lazio: le probabili scelte di Spalletti

Il Napoli ospita la Lazio di Maurizio Sarri al Maradona. Una gara ad alts intensità in un giorno insolito per i big match, ma gli impegni di Coppa delle due squadre impongono ritmi e calendari flessibili. La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al match ipotizzando le possibili formazioni che i due tecnici decideranno di schierare.

Spalletti proverà l’unico cambio obbligatorio con Olivera per Mario Rui (squalificato dopo il brutto fallo su Caputo nella scorsa gara con l’Empoli). Nessun turnover per Luciano Spalletti.

“Sarri deve invece fronteggiare ad una vera e propria emergenza difensiva. Patric doveva essere l’uomo che doveva rimpiazzare lo squalificato casale accanto a Romagnoli, ma probabilmente non sarà così. Il difensore è alle prese con un attacco influenzale e potrebbe essere sostituito da Gila“. Si legge sul quotidiano.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.