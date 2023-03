Curiosità – Gazzetta: “Non è l’italiano la lingua principale nello spogliatoio del Napoli”

Napoli, da sempre, è una città multiculturale e accogliente. Dopo la partenza di calciatori simbolo della squadra, nel Napoli sono arrivati giovani promettenti e forti che si sono ambientati in pochissimo tempo. Tanti sono stranieri, ragion per cui non si parla italiano. Infatti, secondo quanto rivelato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sarebbe l’inglese la lingua parlata nello spogliatoio del Napoli.

Ecco cosa scrive la rosea: “Ci sono un nigeriano, un coreano, un georgiano e uno slovacco. Quella che poteva sembrare una torre di Babele, con giocatori di 18 nazionalità diverse, compresi gli italiani, si è rivelata una scelta oculata e vincente della società. Alla fine proprio l’inglese è diventata la lingua ufficiale in casa Napoli, a Castel Volturno”.