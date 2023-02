Vittorio Sgarbi, Sottosegretario alla Cultura del Governo Meloni, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli:

“Napoli merita di vincere, è una grande Capitale del mondo intero. Lo scudetto sarebbe come una risposta al Governo, una città che si riscatta da sola trionfando con la squadra di calcio. Non ci può essere soltanto la forza dei calciatore, c’è Dio che la sta spingendo. Sono molto amico di Aurelio De Laurentiis, non seguo tantissimo il calcio, mi sta però appassionando questo grande cammino della squadra partenopea, che non vince da tanti anni ed adesso può farlo veramente con merito. Napoli nel calcio diventerebbe come Matera, capitale del calcio come loro capitale della Cultura, un grande riscatto della Capitale del mondo“.

STATUA DI MARADONA – “Non capisco perché non rispettino la volontà popolare, adesso metto mano io come ministero, devo intervenire”