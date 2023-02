Cassano:” Napoli la squadra più bella al mondo, una scena su Kvara dice davvero tutto”

Ancora parole al miele di Antonio Cassano per la squadra di Luciano Spalletti nel corso della Bobo Tv.

“Il Napoli è la squadra più bella del mondo, è qualcosa di magico. Sarri-Spalletti non c’è partita: il primo aveva messo su un meccanismo perfetto, mentre il secondo ha messo su un’orchestra composta da 25 giocatori che giocano magnificamente pur subentrando. Un esempio a Sassuolo: Kvaratskhelia batte un calcio d’angolo, l’azione si ribalta, e il primo ad andare nell’altra area è proprio Kvara insieme ad Osimhen. Poi niente gioco delle tre carte in tre partite: stanno bene? Allora giocano. Perché? Perché c’è chi corre come un col**ne dietro l’avversario e c’è il Napoli che corre col pallone tra i piedi spendendo di meno”.