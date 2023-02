Rai – Tottenham interessato a Meret! Ecco il possibile futuro tra i pali del Napoli

A “1 Football Club” programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai:

Quale sarà il futuro tra i pali del Napoli?

“Il Napoli vorrebbe proseguire con Meret, ed in tal senso bisognerà sedersi al tavolo della trattativa ed attenderne gli sviluppi. Ci sono alcuni club della Premier che tuttavia hanno registrato un interesse per il friulano, Tottenham su tutti. In caso di separazione, che Spalletti e società non auspicano, gli azzurri virerebbero su Vicario. Questo aiuta a comprendere come il mercato del Napoli non cambierebbe nemmeno in caso di scudetto. La dirigenza andrebbe sempre su determinati profili, con una base di costo piuttosto contenuta. i contratti che si propongono i calciatori, infatti, sono sempre della durata di 4-5 anni, e ciò non consente di potersi legare a giocatori con un ingaggio già elevato. Per questo, mi sento di escludere l’interesse su Vlahovic, ma anche su Adama Traorè”.