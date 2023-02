Sky – Osimhen una furia: dieci goal in altrettante partite nel 2023. Il grafico

Victor Osimhen non si ferma più. Fino a questo momento, il suo 2023 è da incorniciare. Il Nigeriano ha messo a segno 10 goal in altrettante partite tra campionato e Champions. Solo l’Inter, in campionato, è riuscita a contenere la sua esplosività e mantenere la porta inviolata. Per il resto è andato sempre a segno, con due doppiette tra Juventus e Spezia. Anche contro la Cremonese, in Coppa Italia, Victor è rimasto a bocca asciutta, ma il suo ingresso è arrivato solo al 102′ e nonostante ciò è riuscito a rendersi pericoloso in più di un occasione. Dopo il goal al Eintracht ha toccato quota 20 in stagione e non sembra abbia voglia di fermarsi.