Sky – Champions League, occasione storica per il Napoli? Con Spalletti, sarebbe la prima volta ai quarti. Il grafico

Il Napoli per la prima volta ai quarti di finale di Champions League? Con Luciano Spalletti il traguardo sembra più vicino che mai. La vittoria in casa dell’Eintracht Francoforte ha significato un importante passo in avanti per gli azzurri, che nella gara del Maradona partiranno dal vantaggio conseguito in Germania. A tal proposito, Sky ha creato una grafica in cui mostra lo storico dei partenopei nella competizione. Il Napoli ha raggiunto gli ottavi di finale sotto la guida di Alberto Bigon, di Walter Mazzarri, di Maurizio Sarri e insieme a Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso. In tutte queste occasioni, gli azzurri sono stati eliminati.