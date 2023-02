Dalla Germania – Il Napoli pensa a Dahoud del Borussia Dortmund. I dettagli

Secondo quanto riportato dal portale Ruhr Nachrichten, Cristiano Giuntoli starebbe valutando il profilo di Mahmoud Dahoud, centrocampista tedesco di origini siriane classe 96′ del Borussia Dortmund. Il calciatore è in scadenza di contratto, e a giugno potrebbe accasarsi ad una nuova squadra a parametro zero, e il Napoli appare tra le più interessate. Si tratta di un giocatore tecnico e in possesso di una buona fisicità. In quest’ultima stagione ha sofferto di un problema alla spalla che lo ha tenuto lontano dai campi per tre mesi. Le avversarie principali alla corsa per accaparrarsi le sue prestazioni sono il Milan e il Leicester.