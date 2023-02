Costacurta attacca Allegri in diretta: “Le cazzate le ha dette lui, deve controllarsi. Noi abbiamo tirato fuori i numeri”

Billy Costacurta, ex calciatore del Milan e commentatore di Sky, ha risposto duramente a Massimiliano Allegri. Dopo il pari contro il Nantes, infatti, il tecnico della Juventus aveva reagito duramente una domanda sui frequenti 1-0 della Juventus:

“Non voglio vincere 1-0, sono stufo di sentire queste cazzate! Le mie squadre hanno sempre avuto la miglior difesa e il secondo miglior attacco, andate a vedere i numeri”

Costacurta è tornato sull’argomento commentando così al “Club” di Sky Sport:

“A me non piace come gioca la Juve, ma credo che abbia un grande allenatore. Riguardo l’episodio dell’altro giorno in diretta non abbiamo risposto, ma ci sono rimasto male perché le cazzate le ha dette lui, tanto è vero che abbiamo tirato fuori i numeri. Ci sono modi e modi di dire le cose, Allegri deve imparare a controllarsi meglio in alcune circostanze“.

Ecco il video dell’accaduto: