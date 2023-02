Risultati Serie A. Spezia-Juventus 0-1. Sono in vantaggio i bianconeri al termine dei primi 45 minuti in casa dello Spezia. A decidere il match fino ad ora è il gol di Kean in seguito all’assist di Kostic. Nel complesso buona partita anche da parte dei liguri nella prima frazione di gioco. 0-1 al 45′!