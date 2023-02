Per la gara del Castellani di settimana prossima, si ferma anche Nicolò Cambiaghi. Il fantasista dell’Empoli, protagonista di una grande prestazione nel derby odierno, esce dal campo per infortunio. Alla panchina arrivano le urla di un compagno: “Si è stirato”. Si teme un lungo stop. Out anche Bandinelli che era diffidato ed è stato ammonito e salgono a tre gli indisponibili per Zanetti dopo l’esclusione di Akpa Akpro.