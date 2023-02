CdS – Simeone, una chance nelle prossime partite?

L’infortunio di Raspadori costringe il Napoli a cambiare le sue scelte. Il Napoli avrà una settimana davvero impegnativa, tra la trasferta a Reggio Emilia con il Sassuolo e l’ottavo di Champions a Francoforte con l’Eintracht. Poi toccherà ad un’altra trasferta, quella toscana con l’Empoli. Tante le energie fisiche e nervose che verranno consumate.

Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, sarà il momento del jolly Simeone. L’argentino potrebbe avere una chance in queste gare. Ancora non si sa se partirà titolare o entrerà a gara in corso già domani col Sassuolo. Sicuramente il Cholito avrà più minutaggio a disposizione per poter permettere ad Osimhen di rifiatare.