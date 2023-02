Il Mattino – Sassuolo-Napoli, gli azzurri si preparano al match! Le ultime

Il Mattino, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli svelando le ultime novità di formazione per la gara contro il Sassuolo. Secondo il quotoidiano ci sarà un turnover, queste le possibili mosse di Luciano Spalletti:

“Saranno tre i cambi che l’allenatore partenopeo ha in mente per far ruotare la sua rosa. Pronta una novità per ruolo: in difesa tornerà dal 1′ Mathias Olivera, per far rifiatare Mario Rui, così come a centrocampo toccherà ad Elmasprendere il posto di Zielinski. Infine il classico ballottaggio in attacco vedrà Politanopartire titolare nella gara contro la sua ex squadra”.