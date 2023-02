FOTO – Due ex Napoli omaggiano capitan Di Lorenzo: il 22 azzurro ringrazia sui social

L’entusiasmo in casa Napoli sembra non finire mai, dopo le numerose cessioni di quest’estate si pensava che la squadra di Luciano Spalletti avrebbe trovato difficoltà senza la presenza dei leader che per anni hanno trainato gli azzurri.

Il gesto di Koulibaly e Mertens

Le assenze di Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Kalidou Koulibaly non hanno pesato per niente fino a questo momento della stagione. Proprio il belga e il senegalese, passati rispettivamente al Galatasaray e al Chelsea, si sono resi protagonisti di un bel gesto nei confronti di capitan Di Lorenzo, quest’ultimo omaggiato da due ex compagni di squadra con le maglie delle loro nuove squadre. Il 22 azzurro li ha ringraziati pubblicamente su Instagram dopo averle ricevute.

il legame che c’è tra i giocatori del Napoli si dimostra giorno dopo giorno più importante, le due stagioni trascorse finora con mister Spalletti hanno portato al ritorno del club di Aurelio De Laurentis in Champions League. Ad oggi il Napoli si trova primo e la stagione disputata finora può ritenersi più che eccelente, gli ottavi di coppa contro l’Eintracht Francoforte sono alle porte e il sogno scudetto si avvicina sempre di più.