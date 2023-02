Walter Novellino ex tecnico del Napoli è intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kiss:

“Non ci sono più aggettivi per questo Napoli. Kvara e Osimhen sono una coppia incredibile, ma anche Lobotka, Lozano e Politano hanno grandi qualità. Poi il gruppo e unito come non mai.

Non vedo la stessa qualità nell’Inter che ha grande fisicità ma non salta mai l’uomo nell’uno contro uno”.