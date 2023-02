Top & Flop – Il Napoli non si ferma più, sconfitta anche la Cremonese

Con un sonoro 3 a 0 firmato dai soliti Kvaratskhelia, Osimhen ed Elmas, il Napoli batte anche la Cremonese. Di seguito i top & flop della redazione di MondoNapoli.

TOP Kvaratskhelia: Nel giorno del suo compleanno, il wonderkid georgiano non manca l’ennesimo appuntamento con il gol. Giocate clamorose ad illuminare il Maradona, come quella che sblocca la partita. Ennesima prova del suo talento cristallino, questa partita lo consacra come talento più brillante della Serie A.

FLOP Nessuno: È difficile trovare un flop in un 3 a 0, ma diventa impossibile quando tutti gli ingranaggi girano correttamente. Grande partita di gruppo, a scacciare l’idea del “calo di Spalletti” che tutti gli avversari aspettano.