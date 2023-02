Di Lorenzo a Dazn: “Sono onorato di indossare la fascia di capitano”

Nel post partita di Napoli-Cremonese, Giovanni Di Lorenzo si è espresso così ai microfoni di Dazn:



Avete utilizzato la stessa maglia del match di Coppa Italia, non si è tenuto conto della scaramanzia?

“Non c’è scaramanzia, infatti abbiamo utilizzato la stessa maglia utilizzata nella sconfitta in Coppa Italia. Sappiamo che quest’anno abbiamo una grande opportunità, è inutile girarci intorno ma mancano ancora tante partite.”

Continuando così il Napoli potrebbe vincere il campionato con sei giornate di vantaggio, conosci già le ultime sei avversarie?

“Dobbiamo continuare a lavorare lavorare in questo modo. Non so il calendario delle ultime sei di campionato, conosco solamente il prossimo avversario. (ride ndr)”

Ti reputo il miglior terzino destro del campionato, ma non solo, anche un ottimo capitano…(Ciro Ferrara)

“Ti ringrazio per i complimenti, dopo le partenze eccellenti di questa estate avevamo l’obiettivo di formare un nuovo gruppo. Sono onorato di indossare la fascia di capitano. Abbiamo iniziato a lavorare tutti verso la stessa direzione e ciò ci sta permettendo di far un grande campionato, sperando di arrivare fino in fondo…”

Spalletti ha parlato del gruppo e degli auguri a Kvaratskhelia, tu a che ora li hai mandati?

“(ride ndr) Non sono stato il primo, ho mandato gli auguri questa mattina presto. Kvara sappiamo tutti cosa sta facendo e il talento che ha.”