Lozano a Dazn: “Vasquez bisognava ammonirlo per il fallo su di me”

Al termine della partita vinta per 3-0 da parte del Napoli contro la Cremonese, Hirving Lozano si è espresso così ai microfoni di Dazn:

“Penso che abbiamo giocato benissimo, dobbiamo continuare a lavorare piano piano. Devo ringraziare il mister che mi fa piacere, ciò mi fa molto piacere e mi rende felice, ma devo continuare a lavorare. E’ vero che mi manca il gol, so di non averlo fatto oggi ma arriverà con il tempo e continuando a lavorare giorno dopo giorno: questo è il calcio. Il fallo di Vasquez su di me doveva esser il secondo giallo.”