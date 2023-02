Dries Mertens, ex calciatore del Napoli, ha fatto una bellissima sorpresa al suo amico Tommaso Starace. Il forte legame tra il belga e lo storico magazziniere del Napoli non è mai passato inosservato: gesti come la tipica esultanza dell’attaccante ne sono la prova. Per l’occasione, il calciatore ha regalato una maglietta della sua attuale squadra, il Galatasaray, con tanto di firma ed una semplice ma bellissima dedica: “Da Napoli fino ad Istanbul! Ti penso sempre… Sei tu la storia…”.