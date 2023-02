Da Roma – Sarri aveva chiesto Giuntoli come ds della Lazio

Maurizio Sarri voleva Cristiano Giuntoli alla Lazio. A svelare questo retroscena è il quotidiano Il Messaggero. Il motivo è quello per cui il ds del Napoli riesce a lavorare con maggior sintonia con il tecnico. L’allenatore ha chiesto alla dirigenza biancoceleste un vice Immobile nel mercato di riparazione, ma non è stato accontentato vista la volontà di non fare investimenti. Tutto lascia pensare che la sua permanenza nella Capitale sia dovuta a quella di Igli Tare. In caso di rinnovo del dirigente, Sarri potrebbe lasciare la Lazio, visto che le scelte tra i due non sempre collimano.