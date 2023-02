Cuore d’oro Osimhen, l’ambulante Iorio: “Si è fermato con la macchina per firmare la mia mascherina, non potevo crederci”

Bellissima storia riportata dalle pagine de Il Mattino che riguarda Victor Osimhen. Luciano Iorio, venditore ambulante di Capodichino, divenuto famoso per essersi appostato all’esterno della Curva B e aver venduto delle maschere di stoffa che replicano quella indossata in campo dal nigeriano ha raccontato questo: “Mi sono appostato con altri tifosi all’ingresso del centro sportivo e sono riuscito a incontrare Osimhen. Si è fermato con l’auto e mi ha anche autografato la mascherina che indossavo. Non poteva credere ai suoi occhi: mi ha guardato e ha riso. Poi mi ha fatto un cenno di apprezzamento con la mano. Vorrei regalare le mascherine a tutta la squadra del Napoli: magari porta fortuna così come già lo sta facendo con Osimhen”.