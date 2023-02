Cremonese, Ciofani: “Per la partita con il Napoli ci stiamo preparando così. Sulla semifinale di Coppa Italia…”

Daniel Ciofani, attaccante della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa a pochi giorni dalla trasferta contro il Napoli. Ecco alcuni estratti dell’intervista riportati da Cuoregrigiorosso.com.

Come vi state preparando alla sfida di Napoli?

“Ci stiamo preparando lavorando sodo, abbiamo lavorato sugli errori commessi sabato. Soprattutto nei singoli reparti, con richieste precise”

La Cremonese ha due volti opposti: uno in Coppa e uno in campionato. Cosa fa la differenza?

“Alcune partite in Coppa sono state simili a quelle del campionato. Con il Lecce ad esempio sembravamo spenti, amorfi. In coppa ci siamo difesi bene e siamo stati cinici. Piacerebbe fare a tutti i risultati della Coppa in campionato, questo non è avvenuto ed è un peccato. Ma ripeto, noi dobbiamo continuare a lottare”

La favola di Coppa prosegue con la doppia sfida alla Fiorentina.

“Speriamo di arrivarci con più consapevolezza e soprattutto qualche punto in più in campionato”