Braida: “Il Napoli vincerà lo scudetto. In Coppa Italia qualificazione insperata”

Ariedo Braida, consigliere strategico della Cremonese, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il Napoli vincerà lo scudetto a mani basse questo lo dico da tempo, non certo da ora che hanno tredici punti di vantaggio sulla seconda. Osimhen e Kvaratskhelia sono due fenomeni, tra i calciatori più forti e decisivi di Europa. Spero che però la mia Cremonese possa ottenere una vittoria. Prima o poi dovremmo vincere una partita in campionato, con il Napoli non ci siamo riusciti. In Coppa Italia abbiamo vinto contro il Napoli 2, ma anche in quella occasione ho notato la forza del Napoli. La nostra qualificazione è stata quasi insperata”.