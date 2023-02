Gazzetta – Napoli-Cremonese, atteso il sold out al Maradona

Napoli-Cremonese è il match valido per la 22esima giornata di Serie A, in programma il 12 febbraio alle ore 20:45 allo Stadio Maradona. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a Fuorigrotta sono attesi 50mila spettatori. Uno stadio pieno d’azzurro.

“Procede a gonfie vele la prevendita per la gara di domenica sera contro la Cremonese, valida per la ventiduesima giornata di campionato. Facile prevedere altri 50 mila paganti al Maradona, per spingere la capolista al sesto successo di fila in campionato in questo 2023”. Si legge sul quotidiano.