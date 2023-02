Gazzetta – Riscatto Raspadori, la mossa del Napoli per dilazionare il pagamento

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi su Giacomo Raspadori. L’attaccante è arrivato in prestito con obbligo di riscatto, ma la società ha in mente una mossa per dilazionare il pagamento in più anni.

“Per spalmare le spese su più bilanci formula del prestito a 5 milioni, altri 25 in estate quando il riscatto diventerà automatico. Il Sassuolo ha valutato Raspadori 35 milioni, quindi ne mancherebbero altri cinque legati a bonus: tre milioni legati ad altrettante qualificazioni in Champions del Napoli nelle prossime cinque stagioni; due se l’attaccante raggiungerà 15 gol in almeno tre dei prossimi cinque campionati di durata del contratto – dunque saranno pagati almeno fra altri due anni e mezzo”. Si legge sul quotidiano.