Verso gli ottavi di Champions: ecco il Francoforte

Il 21 febbraio ci sarà l’andata degli ottavi di Champions League dove il Napoli affronterà l’Eintracht di Francoforte. Sebbene sia una squadra di per sé abbastanza famosa, cerchiamo di conoscere una delle squadre “dark horses” di questa Champions. Bisogna iniziare sicuramente dicendo che il Francoforte è entrata in questa edizione di Champions League di diritto e con la possibilità di essere testa di serie nei gironi avendo vinto l’edizione precedente dell’Europa League in finale ai rigori contro i Rangers di Glasgow, squadra che, tra l’altro, i partenopei hanno incontrato nei gironi. Come il Napoli, anche il Francoforte è una squadra rivelazione di questa edizione. Non ha stupito: questo è vero, ma ha superato un girone killer all’ultima giornata da seconda col Tottenham eliminando Marsiglia e Sporting. Ricorderemo quel girone perché, all’ultima giornata, tutto era in bilico e, ogni minuto che passava, cambiavano le squadre qualificate agli ottavi. Perciò, abbiamo capito che i tedeschi non sono nuovi a grandi imprese e a soffrire molto pur di trovare la strada della vittoria. Spostiamoci in Bundesliga per vedere come sta andando l’Eintracht. Attualmente, sono quinti dopo aver recuperato molti punti grazie ai 5 risultati utili consecutivi. Sono il secondo miglior attacco in Germania dopo il Bayern di Monaco e ciò non è un caso visto il peso offensivo che mettono in mostra.

GIOCATORE DA TENERE D’OCCHIO: Randal Kolo Muani: il francese lo ricorderete sicuramente per l’incredibile errore a tu per tu col Dibu Martinez nella finale dei Mondiali, ma in realtà l’esterno classe 98′ si è già messo in risalto sia con il club che con la nazionale. Ha siglato in questa edizione il primo centro in un Mondiale con la maglia della Francia e ha contribuito con la sua ottima frequenza di passo a portare i transalpini in finale. Non a caso, la caratteristica principale di questo giocatore è la velocità unita a un “killer istinct” non da tutti. Randal sembra rinato dopo l’errore ai Mondiali. Con il Francoforte ha già totalizzato la bellezza di 9 gol e 10 assist (numeri alla Kvara per farci capire). Quattro dei 9 gol sono arrivati nel 2023 e anche un assist. Insomma, Kolo Muani era già forte prima, ma l’errore sembra averlo fortificato, tanto da permettergli di fare il salto di qualità.

Detto ciò, il Napoli riuscirà a battere i tedeschi e ad approdare per la prima volta nella sua storia ai quarti di Champions League?