Questa sera torna ufficialmente la trasmissione di MondoNapoli TV “Con un sogno nel cuore”.

La trasmissione sarà in diretta ogni martedì dalle ore 22:30 alle ore 0:00 sui canali ufficiali di MondoNapoli: Youtube, Twitch e Facebook.

A questa trasmissione parteciperanno giornalisti e redazionisti della nostra testata.

In particolare questa sera si parlerà dell’ultima vittoria del Napoli per 3 a 0 sul campo dello Spezia, ma anche delle varie vicende sportive della settimana insieme ai nostri opinionisti.

GRANDE NOVITA’: Già da questa sera c’è la possibilità per tifosi di entrare in diretta con noi per dire la loro.

Vi aspettiamo su Youtube, Twitch e Facebook in diretta dalle 22:30.