Tuttosport – Il Napoli non commette mai errori, non è arrogante

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, nonostante le difficoltà, la squadra di Luciano Spalletti è ancora in vetta nella corsa al tricolore. Il giornale spiega due ragioni per questo successo.

“Non commette mai errori e non lascia che l’orgoglio o la forza portino all’arroganza, né mostra soddisfazione per i vantaggi acquisiti. Victor Osimhen ha dimostrato di essere un uomo con i piedi per terra prima della partita quando è andato nella curva dello Spezia per scusarsi con una tifosa involontariamente ferita. La sua forza e il suo orgoglio non si sono trasformati in superbia, né ha dato segnali di soddisfazione o vantaggio”