Sacchi duro sul Milan: “Non è riuscito a fare un tiro nel primo tempo”

Dopo la sconfitta nel derby, il Milan precipita in classifica e Arrigo Sacchi intervistato da La Gazzetta dello Sport ha espresso delle forti critiche sull’approccio dei rossoneri alla gara contro l’Inter di ieri sera. “Il Milan non assomigliava a una squadra durante il primo tempo, l’Inter aveva di fronte più un compagno di allenamento che un avversario. La transizione della difesa a cinque ha portato confusione e annullato gli ultimi anni di lavoro sul campo, cancellando anche qualsiasi idea di gioco. Il Milan non è riuscito nemmeno a tirare in porta nel primo tempo? Zero”.

“L’Inter ha vissuto un monologo in campo, senza sforzo eggendo il primo tempo. I giocatori di Simone Inzaghi sono tutti esperti e di grande talento. Per battere l’Inter devi giocare come squadra, cosa che il Milan non è mai riuscito a fare” Ha concluso l’ex allenatore del Milan e della Nazionale italiana.”

Sacchi ha cambiato idea in pochi giorni, dato che nell’edizione della Gazzetta dello Sport del 23 gennaio aveva dichiarato che la Serie A era ancora aperta e i rossoneri potevano stupire tutti.