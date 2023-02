Gazzetta – ADL pronto a premiare la sua squadra: il presidente azzurro fissa un nuovo premio

Le notti di Champions League sono davvero notti magiche. Le arene più importanti d’Europa si accendono per ospitare top club e tifosi che macinano chilometri su chilometri per sostenere i loro beniamini. Il Napoli non ha mai nascosta la sua volontà di avanzare il più possibile nella competizione, ma adesso il fatto inizi ad essere serio.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, Aurelio De Laurentiis ha preannunciato che metterà in palio un premio per la sua squadra in caso di vittoria della Champions. Con questo gesto il presidente tiene a sottolineare che i suoi non si stanno montando la testa, ma potrebbe essere un incentivo per provare a raggiungere Instabul come possibili candidati alla gloria europea. ADL e il Napoli ci credono, e voi?