Antonio Careca, ex bomber del Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere del Mezzoggiorno dove parla del Napoli. Ecco chi sono gli azzurri che l’hanno sorpreso di più:

“Sicuro Osimhen, che tecnicamente non è un fenomeno, ma sa fare il suo mestiere, ovvero fare gol. Mette paura ai difensori, è instancabile e si muove ovunque. Poi anche il georgiano Kvaratskhelia che ha delle giocate proprio da sudamericano, fa strappi col pallone in modo incredibile. A centrocampo invece mi fa impazzire Lobotka, sono veramente innamorato: mi ricorda molto il mio compagno di squadra Alemao. Entrambi corrono dappertutto e li trovi ovunque in mezzo al campo”.