L’ex Roma Castan: “Spalletti credeva in me ma mi fece fuori dopo una partita”

Leandro Castan, ex difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Cronache di spogliatoio, dove ha raccontato le sue esperienze coi giallorossi. Dunque, il brasiliano si è soffermato sul suo addio dalla capitale dovuto a un incontro con Spalletti, in quegli anni allenatore della Roma. Ecco cosa ha raccontato il difensore sulla vicenda:

“Dopo l’operazione che ho subito a causa del tumore, sono andato alla Roma di Spalletti. Il mister mi chiese di ritornare ai livelli di prima, dove giocavo quasi tutte le partite di serie A. Spalletti, credendo tantissimo in me, mi schierò subito titolare post operazione in Verona-Roma, dove feci una delle mie peggiori partite da professionista. Quindi, il mister il giorno dopo mi convocò nel suo ufficio dove mi disse che non ero un giocatore da Roma. Infatti, sul suo computer c’erano 3-4 squadre di serie B in cui potevo giocare senza problemi. Fu da quel momento che decisi di ritornare nella mia patria in Brasile”.