De Giovanni: “Incredibile ciò che hanno fatto gli azzurri al 92′ di Napoli-Roma”

Durante Un calcio alla radio, programma in onda su Radio Napoli Centrale, è intervenuto lo scrittore Maurizio De Giovanni.

Ecco le sue parole: “C’è un fattore da considerare: il calcio italiano è terrorizzato dalla dismissione dei tifosi della Juventus. Con Inter e Milan sommano, almeno, il 70% dell’utenza. Credo che questo faccia guardare ai guadagni della Serie A, spero non accada, ma temo si stia configurando questo. Economicamente non conviene a nessuno. Spalletti “bulimico”? Lo sono soprattutto i giocatori, ad un certo punto, al 92’ di Napoli-Roma ho visto una cosa incredibile: ben 5 giocatori su un unico pallone, assolutamente determinati a non mollarlo. Sono affamati e sono ammirato per il lavoro fatto con loro”.

Sullo scudetto: “Avevo dato molto peso alla partita contro la Roma per un colpo psicologico alle avversarie in lotta per lo scudetto. Per me è stata cruciale, bisognerà tenere la guardia alta ed evitare di scivolare sulle bucce di banana. Tuttosport? C’è un giornalista che sembrerebbe essere coinvolto nelle intercettazioni, se così dovesse essere è molto grave e dovrebbe essere soggetto di un’analisi dell’ordine dei giornalisti”.

Infine, De Giovanni ha concluso: “Incitare tutti a disdire DAZN e SKY è curioso, mi chiedo perché. Cosa dovrebbe significare? Forse per far rilevare quanto conti economicamente e per chiedere rispetto sulla base del conto? Sarebbe ancora più grave”.