Radio Marte – Raspadori assente alla prima di “Sarò con te”: c’è un motivo

Traffico in tilt e ressa a Via Chiaia, gioia e boati di benvenuto. Alla prima del film “Sarò con te” al Metropolitan arrivano, tra gli altri, Osimhen, Di Lorenzo, Rrahmani e Gollini. La gioia raddoppia quando arriva lui: Luciano Spalletti. Ora ct della Nazionale, per sempre l’allenatore del terzo scudetto.

Nella serata di ieri, però, un dettaglio non è sfuggito: mancava Giacomo Raspadori. Grande dispiacere per i presenti non vederlo, proprio lui che con il suo gol alla Juventus a Torino ha cucito metà tricolore sul petto. A spiegare il perché di questa assenza ci ha pensato Pasquale Tina. “Raspadori non c’era per una semplice ragione – ha detto l’inviato di Radio Marte – ovvero perché la moglie è in dolce attesa, tra qualche giorno partorirà e quindi Jack ha preferito restare a casa accanto a lei”.