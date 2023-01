Mazzola: “Quanto mi piacerebbe giocare in questo Napoli alle spalle di Osimhen!”

Sandro Mazzola, ex calciatore dell’Inter e della nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Mi piacerebbe tanto giocare in questo Napoli. Mi metterei sulla trequarti, alle spalle di Osimhen. Poi vorrei Lozano alla mia destra e Kvaratskheila a sinistra. Spalletti? Spero non si monti la testa, deve andare avanti senza rilassarsi. Penalizzazione alla Juventus? Gli è andata bene direi (ride ndr.). La giustizia deve fare il suo corso in modo che tutti rispetteranno le regole in futuro. Non avrei mai detto che a gennaio ci sarebbero stati tutti questi punti di distacco. Io alla Juventus non sarei mai andato in passato quando mi volevano”.